Узбекистан закупил российский ЛП от гриппа для бесплатной вакцинации

Узбекистан закупил партию российского препарата от гриппа “Гриппол плюс” для бесплатной вакцинации групп риска. Об этом сообщила пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

“В августе – сентябре 2023 года из РФ было завезено 2 миллиона 100 тыс. доз вакцины против гриппа “Гриппол плюс”. Данным препаратом централизованно и бесплатно будут вакцинированы 509,4 тыс. сотрудников школ, 491,8 тыс. медицинских работников и 948,4 тыс. воспитанников государственных организаций дошкольного образования”, – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, централизованная вакцинация началась с Джизакской области. В лечебно-профилактических учреждениях, а также в школах и детских садах на ее территории организовали 216 прививочных пунктов, в которых задействованы порядка 400 медработников.

Отмечается, что в регионе уже привили более 14 тыс. работников школ, более 3 тыс. сотрудников и около 14 тыс. воспитанников детских садов, более 10 тыс. медработников, а также около 42 тыс. представителей других слоев населения.

gxpnews