В Дубне приступили к строительству завода по производству ЖНВЛП

Компания «Аргументум Фарма» приступила к строительству предприятия в ОЭЗ «Дубна», которое займется производством лекарственных средств, в том числе тех, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Общий объем инвестиций — более 1,8 млрд рублей, сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На текущий момент строители возвели колонны и каркас здания. Закончить строительство и запустить в работу первую очередь научно-производственного комплекса площадью свыше 6,5 тысяч квадратных метров планируется до конца II квартала 2025 года.

На предприятии в ОЭЗ «Дубна» компания займется производством лекарственных средств, которые предназначены для стабилизации артериального давления, лечения аритмии, тахикардии, инфаркта миокарда. Также здесь будут производить анальгетики, в том числе длительного действия, и препараты, предназначенные для лечения ревматических и онкологических заболеваний.

На первом этапе компания сможет производить более 55 млн ед. лекарственных препаратов в год. На предприятии создадут свыше 100 рабочих мест, с запуском второй очереди штат будет увеличен. Проект на территории ОЭЗ «Дубна» будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области (КРМО).

gxpnews