Для Китая и стран Юго-Восточной Азии будем формировать универсальные досье препаратов

Во второй половине сентября наше представительство в Китае уже начало коммерческие операции, и это действительно важно для компании. Процесс запуска оказался длительным и трудоемким, но мы справились достаточно быстро: фактически от старта до начала операционной деятельности прошло всего 10 месяцев.

Но открытие операционной компании – это только первый этап, следующая цель – регистрация препаратов там и начало продаж.

Мы выбрали для старта в Китае, как и для выхода в страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд), портфель относительно несложных продуктов. Причина простая – сейчас нам важно понять детали, относящиеся к процессу регистрации и доступу на рынок, изучить регуляторные механизмы и маркетинг. Как только этот портфель запустим, будем его расширять, в том числе и более комплексными продуктами.

Регуляторные процессы на этих рынках серьезно отличаются и от российских, и от западных. Например, при выводе продукта на китайский рынок необходимо клинические исследования делать с участием граждан КНР (чего в России никто, естественно, не делал). Или нужны испытания стабильности, сделанные в условиях повышенной температуры и влажности, потому что климат в странах Азии такой, и без таких испытаний регистрации продуктов не будет. Нужно приводить досье и аналитические методики в соответствие с требованиями регуляторов. И такие нюансы есть на каждом рынке.

В общем, мы опять занимаемся задачами, которые в массе никто из российских компаний не делал, – все как мы любим.

Интересно, что со стороны, например, китайских компаний, несмотря на их фокус на внутреннего потребителя, есть некоторый встречный интерес к российскому фармрынку. Мы нашли несколько китайских партнеров, которым проще и удобнее выводить свои продукты на российский рынок не самим, а нашими силами, и подписали с ними соответствующие соглашения. На основе этих соглашений уже запущен процесс трансфера технологии и производства на наших площадках. В ближайшем будущем мы планируем расширять этот опыт, подписывать новые соглашения и производить больше продуктов.

gxpnews