FDA одобрило бимекизумаб для борьбы с бляшечным псориазом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Bimzelx (бимекизумаб) бельгийской UCB для лечения умеренного и тяжелого бляшечного псориаза у взрослых, которые имеют показания к системной терапии или фототерапии. Средство, выпускаемое в виде предварительно заполненной шприц-ручки, будет доступно в США через месяц.

Одобрение основано на результатах исследований, в ходе которых проверялись безопасность и эффективность препаратами в сравнении с продуктами компаний-конкурентов: Stelara (устекинумаб) от Johnson & Johnson и Humira (адалимумаб) от AbbVie. Через 16 недель 85-91% пациентов, получавших Bimzelx, достигли полностью или почти чистой кожи без очагов заболевания. Среди наиболее распространенных побочных реакций у испытуемых отмечались инфекции верхних дыхательных путей, кандидоз полости рта и головная боль.

Как говорится в сообщении UCB, бимекизумаб является первым одобренным ингибитором интерлейкинов IL-17A и IL-17F, применяемым для лечения пациентов с бляшечным псориазом средней и тяжелой степени тяжести. Высокий уровень этих интерлейкинов связан с воспалительными заболеваниями, вызванными иммунной системой, такими как бляшечный псориаз.

Ранее сообщалось, что FDA расширило когорту пациентов, которым доступно лечение бляшечного псориаза с помощью крема Zoryve (рофлумиласт 0,3%) от Arcutis Biotherapeutics. Теперь крем можно назначать детям от шести лет.

gxpnews