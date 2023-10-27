В РФ могут локализовать производство дженерика «Трикафты» от муковисцидоза

Медицинская исследовательская компания (МИК) рассматривает вопрос локализации производства не зарегистрированного в РФ дженерика «Трикафты» американской Vertex Pharmaceuticals – препарат «Трилекса» от аргентинской Tuteur. Лекарство предназначено для борьбы с муковисцидозом. Информацию об этом обнаружила газета РБК в материалах судебного разбирательства российской компании с Vertex.

По словам гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, локализация выгодна как минимум тем, что поставки субстанций для выпуска препарата дешевле, чем перевозка уже готовой лекарственной формы. При этом он полагает, что производитель референтного препарата Vertex будет бороться за свою долю рынка, что выразится, в частности, в снижении стоимости «Трикафты».

Впрочем, организовать производство «Трилексы» в РФ будет сложно: для этого необходимо получить принудительную лицензию. Пока такое действие удалось совершить лишь один раз – когда «Фармасинтезу» удалось добиться принудительной лицензии на противокоронавирусный препарат американской Gilead Sciences «Веклури».

Напомним: американская «Трикафта» зарегистрирована в РФ в августе 2023 года, до этого регистрационное удостоверение имел лишь один препарат против муковисцидоза от того же производителя – «Оркамби». Аргентинский аналог «Трилексы» пока не зарегистрирован в стране, но по решению врачебных комиссий его ввозят в страну «Атонфарм» и «Фармстор» – в обход 12 патентов, которыми защищена «Трикафта». В связи с этим в марте 2023 года Vertex подала на «Атонфарм» и «Фармстор» в суд, требуя прекратить поставки. Это разбирательство еще идет, отмечается в источнике.

В МИК считают, что объемы «Трикафты», которые ввозятся в страну, недостаточны и не покрывают пациентский спрос, поэтому локализация «Трилексы» более чем обоснованна. Действительно, страдающие муковисцидозом люди нередко сталкиваются с дефицитом необходимых препаратов. В сентябре 2023 года, например, представители пациентских организаций больных муковисцидозом заявили об отсутствии жизненно важного препарата «Пульмозим» от Roche. Нуждающихся обеспечивают биоаналогом «Пульмозима» – препаратом «Тигераза» от «Генериума», однако он подходит не всем.

МИК зарегистрирована в 2019 году и на 90% принадлежит Галине Хватовой – экс-главе российского представительства швейцарской Genfa Global, ликвидированного в том же году. Еще 10% МИК владеет непосредственно Genfa Global, которая была основана в 2006 году предпринимателем Семеном Винокуровым и бывшим топ-менеджером «Биотэк» Сергеем Жуковским.

gxpnews