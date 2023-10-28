Roche купит у Roivant ЛП от язвенного колита за $7,1 млрд, который та приобрела за $45 млн

Швейцарская компания Roche выплатит $7,1 млрд компаниям Roivant и Pfizer за права на экспериментальный препарат RVT-3101 для лечения воспалительных заболеваний кишечника, который успешно прошел две фазы клинических испытаний (КИ). Согласно условиям сделки, Roche получит в том числе и структуру, которая занимается его разработкой, – Telavant Holdings.

Сделка стала первым крупным приобретением Roche с тех пор, как в должность исполнительного директора компании вступил Томас Шинекер. Он стремится восстановить пошатнувшуюся репутацию Roche в части разработки лекарств после серьезных неудач на поздних стадиях испытаний в области иммунотерапии болезни Альцгеймера и рака в прошлом году, пишет Reuters. При этом стоимость сделки чрезвычайно высока, особенно если учесть, что Roivant потратил всего $45 млн на покупку препарата у Pfizer в декабре 2023 года.

На фоне новостей о сделке акции Roche выросли на 0,1%, в то время как акции Roivant, основанной кандидатом в президенты США от Республиканской партии Вивеком Рамасвами, – на 16,4%. В сообщении для Reuters глава фармацевтического подразделения Roche Тереза Грэм заявила, что сразу после покупки RVT-3101 компания приступит к третьей и последней фазе испытаний препарата. «Мы очень рады возможности ввести эту молекулу в третью фазу [испытаний]», – подчеркнула она.

Действительно, Roche возлагает большие надежды на препарат RVT-3101. Он относится к категории ингибиторов TL1A – лекарств для лечения воспалительных заболеваний кишечника, в том числе язвенного колита, в круг которых входит и самый продаваемый препарат всех времен – Humira от AbbVie.

gxpnews