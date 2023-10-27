На собрании АГАС обсудили проблему оплаты закупок препаратов в рамках ОМС

На собрании АГАС обсудили недавние изменения в законодательстве о единственном поставщике. В том числе затронули тему закупки препаратов в рамках ОМС — необходимо менять механизм оплаты, считают участники собрания.

В законодательство необходимо будет внести изменения относительно процедуры оплаты закупок препаратов в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Проблему обозначил советник губернатора Нижегородской области Дмитрий Бедняков на общем собрании участников Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС).

Бедняков пояснил, что сейчас в рамках ОМС лечебные учреждения работают по принципу постоплаты — сначала они оказывают медицинскую услугу, а после им возмещают средства. При этом при закупке препаратов, согласно действующему законодательству (ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также ФЗ № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), оплатить поставку необходимо в течение семи дней.

«Сначала нужно где-то взять деньги, чтобы закупить лекарства, а потом их отдать. Схема нерабочая», — заявил Бедняков. «По-видимому, мы сегодня движемся к необходимости принятия либо отдельного раздела в ФЗ-44, либо отдельного закона о порядке оказания этой государственной услуги», — указал он, имея в виду закупку лекарственных препаратов в рамках ОМС.

Одной из главных тем собрания АГАС стали изменения в законодательстве о закупках у единственного поставщика. Соответствующий Федеральный закон № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был утвержден в августе этого года.

Участники собрания также обсудили вопрос развития производственных аптек и стратегию развития АГАС. Последняя будет направлена на разработку и реализацию стратегии лекарственного обеспечения страны.

«Максимальная интеграция нас всех в систему здравоохранения субъектов. Интеграция на цифровом уровне, на понятийном, чтобы нас слышали руководители субъектов, чтобы мы могли выполнять максимальное количество функций, а граждане получали качественное обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями для лечебного процесса», — прокомментировал одну из целей развития ассоциации председатель правления АГАС Павел Ястребов.

Фото: Игорь Чунусов



Маргарита Грошева

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