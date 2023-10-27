Обновленный «Спутник V» могут ввести в оборот сразу после подтверждения его безопасности

В Минздраве заявили, что обновленную вакцину против COVID-19 «Спутник V» введут в гражданский оборот сразу после подтверждения ее безопасности. Ее производство можно начать уже сейчас, отметили в ведомстве.

Обновленная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть введена в гражданский оборот сразу после подтверждения ее безопасности. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает его слова ТАСС.

«С правовой точки зрения сегодня ничто не сдерживает производство: Национальный исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи может производить вакцину уже сейчас, чтобы с момента завершения клинических исследований ее выпустить, — это их полномочия, так как у них есть в том числе и необходимые производственные мощности», — заявил Чуланов.