Американские аптеки обвинили Express Scripts и Prime Therapeutics в сговоре

Четыре американские аптеки подали в суд против двух PBM-компаний, выступающих в качестве посредников между фармкомпаниями, аптеками и страховщиками. Они считают, что компании монополизировали рынок и заключили «антиконкурентное и незаконное горизонтальное соглашение».

Американские розничные аптеки обвинили PBM-компании Express Scripts и Prime Therapeutics в монополизации рынка. Об этом сообщает Becker’s Hospital Review.

В иске утверждается, что в 2020 году две PBM заключили «антиконкурентное и незаконное горизонтальное соглашение». По этому соглашению завышались цены на обработку операций через Prime, а выплаты через Express Scripts, наоборот, занижались. Коллективный иск по обвинениям в антиконкурентной деятельности подали четыре аптеки — две в Висконсине, одна в Нью-Джерси и еще одна в Миннесоте.