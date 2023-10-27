Правительство объявило о запуске мегапроектов по выпуску лекарств

В правительстве объявили о запуске крупных проектов технологического суверенитета. Речь в частности идет о выпуске лекарственных средств. Планируется, что на каждый проект будет выделено 10 млрд руб.

Правительство приняло решение запустить крупные проекты технологического суверенитета — так называемые мегапроекты. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин во время выступления на стратегической сессии, посвященной этим проектам.

«Их существенное отличие — производство должно быть основано на собственных линиях разработки, находящихся под национальным контролем. При этом очень важно использовать собственные средства проектирования и разработки средств производства».

Правительство утвердило перечень из первых десяти направлений производства. В частности, они касаются выпуска лекарств и медицинских изделий, а также химической, электронной и радиоэлектронной продукции, включая оборудование критической информационной инфраструктуры. Общий объем средств на каждый проект составит не менее 10 млрд руб.

Так, в рамках проекта «Импортозамещение критической химической продукции» необходимо будет наладить выпуск компонентов для средств защиты растений, различных реактивов, сырья и добавок для композиционных материалов, фармацевтической отрасли. Еще два проекта направлены на локализацию производства наиболее востребованных медизделий и лекарственных препаратов, прежде всего из Перечня ЖНВЛП, а также стратегически значимых.

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в ходе обсуждения были выработаны принципы, которые определяют каждый проект с точки зрения форм финансирования и степени окупаемости: проекты высокой, средней и низкой рентабельности. Для каждой категории будут выстроены меры господдержки. В их числе субсидирование процентной ставки и специальные инвестконтракты. По тем направлениям, где требуется особое внимание государства, предлагается внедрить механизм государственно-частного партнерства в формате мегапроектов и другие меры господдержки, которые обеспечат операционную рентабельность и вывод этих направлений на экономически эффективный результат.

Фото: usertrmk/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik