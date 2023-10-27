Фармобразование становится все менее востребованным

В этом году ряд вузов страны не смог набрать студентов для обучения по направлению подготовки «фармация». Учебные заведения даже были вынуждены объявить дополнительный набор на вакантные места, который продлился до конца августа. При этом интерес выпускников к специальности «фармация» на базе среднего профессионального образования растет. Причина – снижение престижа профессии. Так считает большинство фармацевтов, принявших участие в опросе сообщества «Фарма РФ».

В этом году в Белгородском государственном национальном исследовательском университете не набрали студентов на 22 бюджетных места на специальность «фармация», в Пермском университете – на 12 бюджетных мест, в Северном государственном медицинском университете (Архангельск) – на 7 мест, в Петрозаводском государственном университете – на 6, в Курском государственном медицинском университете – на 1. Интересно, что в средних учебных заведениях наблюдается обратная тенденция: уже не первый год и конкурс, и проходной балл на специальность «фармация» растет, то есть среднее фармобразование становится конкурентнее высшего.

Фармацевты, принявшие участие в опросе в сообществе «Фарма РФ», считают, что основная причина падения спроса на высшее образование – снижение престижа профессии. И эта ситуация специалистов-фармацевтов не удивляет, но огорчает. Больше половины опрошенных (55%) ответили, что восприняли новость о недоборе студентов «с горечью и сожалением (умирает профессия)». 30% при этом не удивлены этим.

Основной причиной этого респонденты считают стирание границы между специалистами со средним и высшим образованием, работающими в аптеках – как в зарплате, так и в перспективах карьерного роста, не говоря уже об общем отношении к специалистам. 78% респондентов говорят о фактическом «уравнивании в правах» фармацевтов и провизоров, 68% указывают на снижение привлекательности направления «фармация», престижа высшего фармобразования и профессии провизора. Еще 43% указывают на снижение заработной платы, что тоже не способствует популярности высшего образования. Еще одна причина, на которую обращают внимание респонденты, – превращение сотрудников аптек, вне зависимости от уровня образования, в обычных продавцов, смысл деятельности которых в лучшем случае «отпуск товаров», в худшем – навязывать покупателям СТМ, «товаров дня» и т. д.

Для повышения интереса к специальности необходимо утвердить фармацию в качестве составной части отечественного здравоохранения, так считают 65% опрошенных. Почти столько же – 60% – считают, что необходимо повысить престиж профессии провизора, не уточняя, как это сделать. 58% указывают, что необходимо защитить права специалистов с высшим фармобразованием, а 52% считают, что хорошо бы повысить заработную плату специалистам.

Мнения респондентов о том, пошли бы они сейчас получать высшее образование по специальности «фармация», разделились почти поровну: 51% все равно пошли бы учиться, невзирая на все сложности, с которыми столкнулись в реальности, а 47% выбрали бы другую специальность.

Гораздо тревожнее выглядят ответы на вопрос, хотели бы респонденты, чтобы их дети получили высшее фармацевтическое образование: 71% отвечает отрицательно и только 15% – положительно.

Методология: опрос проводился в сообществе «Фарма РФ» с 28 августа по 11 сентября, всего в нем приняло участие 714 человек.

gxpnews