В Томске запустили производство радиофармпрепарата для диагностики рака

На исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического университета (ТПУ) наладили серийный выпуск нового отечественного радиофармпрепарата «Сентискан», который предназначен для радионуклидной диагностики сторожевых лимфатических узлов при метастазировании злокачественных опухолей. В настоящее время выпущено 1200 флаконов, заявили в пресс-службе образовательного учреждения.

Уточняется, что это первый российский препарат такого плана. Ранее для тех же целей применялся «Технефит», однако он зарегистрирован только для сцинтиграфии печени. По словам разработчиков препарата, биопсия сторожевого лимфоузла с последующим гистологическим или цитологическим исследованием позволяет спрогнозировать наличие и локализацию метастазов как во время операции, так и на дооперационном этапе. И, как следствие, минимизировать функциональные и косметические послеоперационные дефекты.

«Сентискан» создан на основе меченного технецием-99м оксида алюминия. Его разработкой ученые ТПУ занимались совместно с НИИ онкологии Томского НИМЦ. «Наши научные коллективы провели многолетнюю работу по исследованию безопасности и эффективности радиофармпрепарата, осуществили оптимизацию процессов производства, подготовку методики и инструкции по медицинскому применению», – заявил заместитель директора НИИ онкологии Томского НИМЦ по научной и инновационной работе Владимир Чернов.

Ранее в ТПУ сообщили, что на территории ядерного реактора к концу 2023 года завершится установка комплекса по массовому производству изотопа лютеция-177. На его основе здесь же будут выпускать препараты от рака простаты.

gxpnews