В ВОЗ усомнились в вероятности предотвращения пандемий

Массовое распространение таких заболеваний, как COVID-19, невозможно предотвратить или остановить, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. По его мнению, единственное, что можно сделать для минимизации негативных последствий пандемий, – это тщательно подготовиться к ним.

«В глобализированном мире, безусловно, могут быть другие пандемии. Но самое важное – быть подготовленными. Мы извлекли много уроков [из опыта пандемии COVID-19], которыми намерены поделиться», – рассказал он журналистам в ходе 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, которая проходит в Казахстане.

Ранее председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис заявил, что мир нуждается в тесном сотрудничестве на самом высоком уровне по вопросу подготовки к пандемиям, так как если «один человек останется без вакцины, то это создаст угрозу для остального населения мира».

gxpnews