FDA одобрило биоаналог Remicade для лечения заболеваний кишечника

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Zymfentra (infliximab-dyyb) компании Celltrion USA для поддерживающего лечения взрослых пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона с умеренной и тяжелой степенью активности.

Zymfentra – препарат с тем же действующим веществом, что и Remsima от того же производителя, отличие которого только в методе введения препарата (вводится подкожно, а не внутривенно). В свою очередь, Remsima – биоаналог препарата Remicade (инфликсимаб) от дочерней компании Johnson & Johnson – Janssen.

В сентябре 2013 года Remsima был одобрен в Европе и стал первым в мире биоаналогом референтного препарата от Janssen. В апреле 2016 года FDA одобрило еще один биоаналог от Celltrion под названием Inflectra. По прогнозам консенсус-службы GlobalData Pharma Intelligence Center, годовой объем продаж Remsima/Inflectra в мире к 2029 году составит $2,3 млрд.

gxpnews