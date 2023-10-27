«Микроген» вывел на рынок препарат против гепатита B для внутривенного введения

Входящая в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» компания «Микроген», получила регистрационное удостоверение Минздрава РФ на лекарство «Антигеп-Нео» против гепатита B. Препарат стал первым отечественным внутривенным специфическим иммуноглобулином для профилактики гепатита В как у детей, так и взрослых, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Антигеп-Нео» одобрен для профилактики гепатита В в том числе у детей в случае, если их матери являются носителями поверхностного антигена вируса гепатита B. Препарат также показан пациентам с повышенным риском заражения гепатитом В перед операциями, повторной гемотрансфузией и гемодиализом, органной и клеточной трансплантацией.

В «Ростехе» утверждают, что «Антигеп-Нео» обеспечивает высокую вирусную безопасность и минимальный риск развития нежелательных реакций, так как в процессе производства препарат проходит несколько дополнительных стадий очистки. «Препарат создан на базе собственной запатентованной НПО „Микроген” технологии получения высокоочищенных и безопасных от вирусов иммуноглобулинов класса G. Наше ноу-хау позволяет создавать препараты на основе плазмы крови с качественными характеристиками самого последнего поколения», – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора госкорпорации Александра Назарова.

По данным на январь 2023 года, в России зафиксирован рост заболеваемости гепатитом В по отношению к аналогичному периоду 2022 года (+11%). По оценкам специалистов, вирусами гепатитов В и С в России инфицированы более 8 млн граждан.

gxpnews