Московский завод «Р-Фарм» посетила иранская делегация

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Рухолла Дехгани Фирузабади посетил производственный комплекс «Р-Опра» на площадке ОЭЗ «Технополис „Москва”» в Алабушево, входящий в группу компаний «Р-Фарм». В процессе встречи обсуждались возможные траектории для сотрудничества стран в части высокотехнологичного производства лекарств.

Итогом визита стала договоренность о расширении и интенсификации контактов на государственном и бизнес-уровнях по широкому спектру вопросов, связанных с производством инновационной фармацевтической продукции. Делегация, состоящая из высших должностных лиц Исламской Республики Иран, а также представителей Минпромторга РФ, осмотрела мощности предприятия: участки производства стерильных лекарственных средств, порошков для ингаляций, твердых лекарственных средств, первичной упаковки.

«Для нас большая честь встречать высокую делегацию Исламской Республики Иран на одном из ключевых производственных комплексов группы компаний „Р-Фарм”. Мы убеждены, что сотрудничество в области фармацевтики и биотехнологий имеет большой потенциал для повышения лекарственной безопасности двух стран и обеспечения миллионов пациентов современными методами лекарственной терапии», – отметил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

gxpnews