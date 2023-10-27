В России рекордно выросли продажи противозачаточных препаратов

С начала 2023 года в российских аптеках рекордно выросли продажи медикаментозных средств для предупреждения беременности, достигнув максимума за последние шесть лет. Ситуация может быть связана с недавним решением Минздрава РФ об ужесточении контроля за оборотом средств для прерывания беременности. Об этом сообщают «Ведомости».

Общие продажи пероральных контрацептивов за девять месяцев 2023 года превысили 20,7 млрд рублей, что на 5% больше, чем годом ранее (19,7 млрд рублей), и максимум за последние шесть лет наблюдений. Такие данные представила аналитическая компания DSM Group. Аналитики RNC Pharma, в свою очередь, заявили о росте продаж на 23,5% в натуральном выражении и на 21% – в денежном.

При этом продажи средств с МНН мизопростол с начала года снизились на 50% году, до 6 млрд рублей. По мнению генерального директора DSM Group Сергея Шуляка, это является следствием регуляторной инициативы по внесению в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, мизопростола и мифепристона, которые содержатся в абортивных препаратах.

Теперь для приобретения средств на основе мизопростола и мифепристона в обязательном порядке потребуется рецепт, если лекарство продается в аптеке, а если речь идет о медикаментозном аборте, то применить такой препарат удастся только в результате обращения в клинику. В Минздраве считают, что данная инициатива положительно скажется на демографической ситуации в стране, а также убережет женщин от негативных последствий самопроизвольного приема лекарств.

Тем не менее мнения общественности и врачебного сообщества разделились. Подробнее о том, как к решению Минздрава относятся врачи, – в материале GxP News.

gxpnews