Минфин выступил против отмены гибких экспортных пошлин на фармпродукцию

Минфин регулярно получает предложения о корректировке введенных с октября 2023 года гибких курсовых экспортных пошлин на некоторые виды товаров. Однако поддерживать их в ведомстве не видят смысла. В ближайшее время ни снижать, ни отменять пошлины для каких-либо товаров не планируется, заявил заместитель главы министерства Алексей Сазонов.

«Пошлины только начали работать, и на данном этапе отменять какие-либо пошлины по каким-либо продуктам неправильно», – сказал он, отвечая на вопрос о возможности снижения пошлины для хлористого калия с 10 до 3%. С такой просьбой к Минфину ранее обратились производители удобрений.

При этом в Минпромторге наложение гибких экспортных пошлин на некоторые товары, например фармпродукцию, считают избыточной мерой. Так, замглавы ведомства Василий Осьмаков ранее заявил, что «отдельные позиции по фарме и по химии <…> не совсем корректно попали в этот пакет». Это объясняется скоростью принятия решения по данному вопросу.

gxpnews