Бельгия введет временный запрет на использование «Оземпика» для похудения

Бельгия планирует ввести временный запрет на использование «Оземпика» для снижения веса. Препарат можно будет назначать только против диабета 2-го типа. В Великобритании врачам поступило аналогичное указание не назначать препарат офф-лейбл.

Бельгия хочет временно запретить использование препарата «Оземпик» от диабета компании Novo Nordisk для использования в качестве средства для снижения веса на фоне нехватки лекарства. Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Франка Ванденбрука пишет Reuters.

«Мы сказали врачам, что они должны зарезервировать этот препарат для своих пациентов с диабетом 2-го типа, но мы видим, что эта стратегия не работает, — заявил он. — Я знаю, что этот препарат также может быть полезен людям, страдающим морбидным ожирением, поэтому нам, очевидно, необходимо это обсудить. Но я убежден, что нам нужен сильный юридический сигнал, потому что простых рекомендаций недостаточно».

Ванденбрук заявил, что запрет временный и будет действовать несколько недель или месяцев, в зависимости от того, как скоро будет налажено производство препарата и он станет более доступным для населения.

В Великобритании врачам и лицам, которые могут назначать лекарства, включая частные интернет-аптеки, также поступило указание как можно скорее прекратить назначать «Оземпик» людям, у которых нет диабета 2-го типа. Им также запрещается прописывать прием лекарств новыми пациентами с диабетом 2-го типа до тех пор, пока нехватка препарата в стране сохраняется.

В прошлом месяце федеральное агентство Бельгии рекомендовало врачам и фармацевтам назначать «Оземпик» только пациентам с диабетом из-за резкого увеличения спроса на лекарство. По данным агентства, препарат будет доступен в ограниченных количествах до начала 2024 года.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Николай Соколов

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