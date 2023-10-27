Минздрав сообщил о новых побочных действиях антибактериальных и противоопухолевых препаратов

Минздрав рекомендовал актуализировать инструкции по медицинскому применению некоторых антибактериальных и противоопухолевых гормональных препаратов. Предлагается внести новые побочные действия, ранее не указанные в документе. Такая информация опубликована на сайте Минздрава 24 октября. Основанием для требований Минздрава стало сообщение ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

Минздрав рекомендует внести новую информацию в разделы: «Побочное действие», «Особые указания» и «С осторожностью». Инструкции препаратов, содержащих в качестве действующего вещества левофлоксацин, предлагается дополнить информацией о риске развития острого панкреатита у пациентов, принимающих лекарство. Изменения касаются следующих лекарственных форм: капсулы, раствор для инфузий, таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Препараты, содержащие действующее вещество пиперациллин + [тазобактам], в инфузионных или внутривенных лекарственных формах в очень редких случаях способны вызывать гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ).

ГЛГ — это опасный для жизни синдром патологической активации иммунитета, характеризующийся клиническими признаками и симптомами чрезмерного системного воспаления (например, лихорадка, гепатоспленомегалия, гипертриглицеридемия, гипофибриногенемия, высокий уровень ферритина в сыворотке крови, цитопения и гемофагоцитоз).

Изменения предлагается внести в разделы «Особые указания» и «Особые указания и меры предосторожности».

Также была выявлена необходимость актуализации инструкций по применению лекарственных препаратов, содержащих в качестве действующего вещества анастрозол, эксеместан и летрозол. При их приеме могут возникнуть тендинит, включая теносиновит (не часто) и разрыв сухожилия (редко). Информацию необходимо внести в разделы «Побочное действия» и «Особые указания».

Анастрозол, летрозол и эксеместан относятся к группе ингибиторов ароматазы — снижающих уровень эстрогенов в организме. Перечисленными препаратами проводят терапию рака молочной железы.

Все лекарства, которые указаны в письмах Минздрава, зарегистрированы на территории России. В ГРЛС содержатся записи о десятках регудостоверений на данные препараты. Меньше всего РУ на препарат эксеместан. С данным МНН в Госреестре зарегистрировано два бренда отечественного и зарубежного происхождения.

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Вероника Догузова

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