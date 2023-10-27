В Госдуме намерены запретить вывески об акциях и скидках на иностранных языках

Депутаты Госдумы предлагают запретить вывески и надписи о проводимых акциях на иностранном языке. Таким образом они намерены ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов в публичном пространстве. Изменения не коснутся фирменных наименований и товарных знаков.

Ряд депутатов Госдумы предложили запретить вывески и надписи о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранных языках. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Документ в случае принятия вступит в силу с 1 января 2025 года.

Среди авторов законопроекта указаны председатель Комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин, председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и ряд других депутатов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основной смысл законодательной инициативы — защитить русский язык и существенно ограничить использование «англицизмов» и иностранных слов на всей территории России и прежде всего в публичном пространстве.

Информации о классе или виде товара, его дополнительных потребительских свойствах и характеристиках, условиях доступности организации, проводимых стимулирующих мероприятиях, акциях, скидках, распродажах и льготах, используемом коммерческом обозначении должна быть написана на русском языке. Таким образом, предлагается запретить использование на вывесках и витринах таких надписей, как, например, «coffee», «fresh», «sale», «shop», «open», отмечается в записке.

Одновременно с этим законопроектом предполагается внесение изменений в Федеральный закон № 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» (в части закрепления обязательности наличия перевода на русский язык содержащейся в рекламе и выполненной на языках народов Российской Федерации либо иностранном языке информации в соответствии с требованиями и параметрами, определенными в Федеральном законе № 53-ФЗ). Тексты в рекламе на русском языке и на иных языках (при наличии) должны стать идентичными по содержанию, равнозначными по размещению и техническому оформлению.

При этом нормы об обязательном переводе и соблюдении параметров идентичности текстов и информации на русском языке и на иных языках в соответствии с положениями ч.3 ст.3 Федерального закона № 53-Ф3 не будет распространяться на фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, говорится в пояснительной записке.

В феврале Госдума приняла закон, ограничивающий употребление иностранных слов в тех случаях, когда русский язык используется как государственный. Под исключение попадают слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях. Документ вступил в силу. Нормативные словари и требования к их составлению будет утверждать правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку.

В марте Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Госдуму письмо, в котором выступил против законопроекта, запрещающего использование латинского алфавита в рекламных объявлениях. Соответствующие поправки в ст.5 ФЗ «О рекламе» внесли в декабре 2022 года в Госдуму сенаторы от Республики Крым Сергей Цеков и Ольга Ковитиди. В РСПП аргументировали это тем, что документ приведет к существенным расходам для бизнеса и осложнит легальный оборот товаров западных брендов.

Фото: Justin Lim/unsplash.com

Артем Косенок

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