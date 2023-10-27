ФАС обнаружила картельный сговор при госзакупках лекарств

Московское областное УФАС обнаружило картельный сговор при госзакупках лекарств между ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации». Это позволило компаниям выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 122 млн руб.

Московское областное УФАС России выявило картельный сговор при госзакупках лекарственных средств. Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, соответствующее соглашение заключили между собой ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации».

Сговор компаний был направлен на поддержание цен на торгах. Их провели ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая больница», ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России, ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр», ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», ОГБУЗ «Рославльская «ЦРБ» и ГАУЗ «Брянская городская больница № 1».