Минпромторг: для роста фармпроизводства следует развивать смежные отрасли

Российский фармрынок показывает стабильный рост с 2022 года, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева. По ее словам, по результатам первого полугодия 2023 года доля отечественной фармацевтической продукции в денежном выражении составляет 36%, а в натуральном выражении – 63%.

Она добавила, что порядка 53% фармсубстанций для препаратов из перечня ЖНВЛП производятся в РФ по полному циклу, и заметила, что в настоящее время все еще сохраняется зависимость от китайской и индийской сырьевой базы (80% от общего объема необходимого сырья). Это, впрочем, характерно не только для России, но и для стран Европы и США, уверена Приезжева.

Для преломления ситуации необходимо развивать смежные отрасли, такие как малотоннажная химия. «Задача, тесно с этим связанная, – это декомпозиция всех наших вопросов для смежных отраслей. Тут, в частности, речь идет о развитии малотоннажной химии, потому что именно это нам поможет организовать свое производство по полному циклу», – заявила Екатерина Приезжева в ходе беседы с «Российской газетой».

Напомним: 31 декабря 2024 года планируется запуск системы прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций. Срок введения системы в эксплуатацию будет синхронизирован с запуском механизма «второй лишний». Эта система, по словам Приезжевой, будет в том числе способствовать подтверждению возможности получения преференций по этому механизму в рамках госзакупок.

«Система контроля фармацевтического сырья нужна для поддержки производителей лекарственных препаратов, работающих по полному циклу и разрабатывающих препараты от нулевой стадии, и развития фармацевтического рынка стран ЕАЭС. Лекарства, которые получают преференции на госзакупках, должны иметь подтвержденное происхождение», – говорила она в сентябре 2023 года.

gxpnews