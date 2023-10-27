Компании «Метрикс» и «Фарм-Инновации» заподозрили в картельном сговоре

Московское областное УФАС выявило признаки картельного сговора в действиях ООО «Метрикс» и ООО «Фарм-Инновации» при участии в госконкурсах на поставку лекарств. По предварительным данным, компании, предварительно сговорившись, выигрывали электронные аукционы с минимальным снижением. В результате они стали исполнителями контрактов на сумму более 122 млн рублей.

Компании действовали в интересах друг друга, считают в надзорном ведомстве. Так, они обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений от 0 до 1,5% начальной максимальной цены. Эти действия расценены как нарушение п. 2 ч. 1 ст. 11 закона о защите конкуренции: создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

В связи с тем, что сумма вырученных в результате картельного сговора средств превышает 50 млн рублей, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со ст. 178 УК РФ (недопущение, ограничение или устранение конкуренции).

Ранее Челябинское УФАС вынесло решение по делу о сговоре трех компаний по оптовой торговле лекарствами, в действиях которых также зафиксированы нарушения закона о защите конкуренции. В период с 2019 по 2021 год эти участники картеля обманным путем становились победителями госконтрактов на поставку лекарств. Общая сумма начальных цен контрактов составила 19 млн рублей.

«Для заключения контрактов по наиболее минимальным ценам компании использовали модель поведения на торгах „единственный победитель”: участники заранее определяют компанию, которая первая подаст заявку или сделает первое ценовое предложение и впоследствии станет победителем», – уточняет ведомство.

gxpnews