В Москве разработали средство от ожогов на основе хитиновых оболочек ракообразных

Столичная компания «Эверс Груп Рус», специализирующаяся на изделиях для лечения ран и кожных заболеваний, разработала новое средство для залечивания ожогов. Это аэрозольная пена на основе природного полимера, получаемого из хитиновых оболочек ракообразных. В компании надеются, что медизделие станет альтернативой дорогостоящим импортным противоожоговым средствам. Об этом рассказали на сайте московской мэрии.

Аэрозольная пена на основе хитозана (природный полимер из хитиновых оболочек ракообразных) ускоряет восстановительный процесс после ожогов кожи. «Такое вещество обладает низкой токсичностью, биологически совместимо с человеческими тканями, значительно ускоряет процесс восстановления ожоговых ран и блокирует воспалительные процессы», — говорится в сообщении.

Принцип действия пены заключается в образовании защитной пленки из хитозана и декспантенола, которая создает оптимальные условия для заживления раны и снятия воспаления. В сентябре компания произвела пилотную тысячу аэрозолей. В будущем средство планируется поставлять в клиники и аптеки.

Ранее «Эверс Груп Рус» представила средство для заживления поверхностных и глубоких ран в форме аэрогеля, который при контакте с раной размягчается до состояния геля и создает оптимальные условия для ее заживления. В молекулярную структуру медизделия встроен регенерирующий коллаген, антимикробные и обезболивающие компоненты.

gxpnews