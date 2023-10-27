Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения РФ выпустило новую версию временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. По мнению ведомства, COVID-19 сейчас “приобретает черты сезонной инфекции”.
“Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, обновленная информация направлена во все медучреждения”, – говорится на сайте.
Согласно рекомендациям, размещенным на сайте Минздрава России, COVID-19 сейчас “приобретает черты сезонной инфекции”. Одно из нововведений – в документ включили вакцину “Гам-КОВИД-Вак-Д”, предназначенную для детей от 6 до 11 лет.