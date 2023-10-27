Валерия Главацкого заочно осудили за хищение 424 млн рублей у «НТфармы»

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Главацкому на 424,3 млн рублей и сохранил наложенный ранее арест на его имущество и денежные средства. Сам Главацкий, по словам адвоката, вину не признает, сторона защиты обжалует приговор.

По версии следствия и суда, с сентября 2010 по апрель 2013 года Главацкий вместе с соучастниками похитил более 424 млн рублей, выделенных госкорпорации «Роснано» на разработку компанией «НТфарма» различных препаратов. Главацкий с помощью подконтрольных лиц влиял на решение совета директоров «НТфармы» по вопросу распределения денег на счета компаний сообщников преступления.

По данным прокуратуры, после хищения Главацкий с подельником зарегистрировали компанию, через которую «отмывали» деньги. С ноября 2010 по апрель 2014 года фигуранты освоили более 358 млн рублей под видом платежей по сделкам с аккумулированием на счетах подконтрольных им компаний.

Валерия Главацкого в 2022 году уже привлекали к субсидиарной ответственности по банкротству «НТфармы» вместе с экс-директорами Рустамом Атауллахановым и Евгением Султановым, приговоренными в 2020 году к 8 и 5 годам колонии по делу о растрате и легализации преступных доходов. В определении суда конкурсный управляющий называл Главацкого бывшим руководителем «НТфармы», но, по данным СПАРК-Интерфакс, он никогда не числился гендиректором предприятия. Позже решение суда в отношении Главацкого было оспорено.

Тогда же в «Роснано» сообщили, что Главацкий также является обвиняемым по уголовному делу по факту хищения средств «НТфармы» и скрывается от следствия в одной из европейских стран.

В июне 2023 года суд взыскал с учредителей и экс-руководителей «НТфармы» 824,5 млн убытков. В заявлении конкурсного управляющего среди ответчиков фигурировал также Валерий Главацкий, но суд счел, что доказательств его причастности к формированию этих убытков нет. Управляющий с этой частью решения не согласился и пытался оспорить его в апелляционном суде, но тот 27 июня оставил решение первой инстанции в силе.

Банкротство «НТфармы» началось в 2020 году, конкурсное производство введено в апреле 2021 года. «Роснано» сейчас – крупнейший кредитор компании с включенными в реестр требованиями на сумму почти 3 млрд рублей.