Евросоюз составит список критически важных лекарств

Чиновники Евросоюза разработали план по борьбе с нехваткой препаратов. Основная цель программы — снижение зависимости ЕС от непатентованных лекарств из Индии и фармсубстанций из Китая.

Европейская комиссия разработала краткосрочный план по борьбе с нехваткой критически важных медицинских препаратов. FiercePharma пишет, что такие меры предпринимаются в преддверии зимы, которая может нарушить цепочки поставок.

Одной из мер для смягчения кризиса станет запуск «механизма добровольной солидарности». В рамках этой программы страны будут делиться друг с другом своими запасами лекарств.

К концу этого года власти ЕС также планируют составить список из 100—350 критически важных препаратов. Список поможет определить, какие цепочки поставок нужно улучшить. Основной проблемой станет снижение зависимости Евросоюза от непатентованных лекарств из Индии и фармацевтических ингредиентов из Китая.

Также комиссия предлагает создать Альянс по критически важным лекарствам, который планирует начать работу в начале 2024 года. Альянс позволит властям государств союза координировать свои действия с промышленностью и органами ЕС для борьбы с дефицитом и проблемами в цепочках поставок.

Еще одной краткосрочной мерой, которую предлагает Еврокомиссия, будет ослабление нормативных ограничений, которые не позволяют пациентам быстро получать лекарства. Среди таких предложений – продление срока годности некоторых лекарств и использование альтернативных препаратов.

Инициатива Еврокомиссии возникла в связи со стремлением блока реформировать биофармацевтическую промышленность. В мае этого года 19 стран ЕС предприняли собственные усилия по снижению зависимости своих цепочек поставок от других стран.

Фото: Christian Lue/unsplash.com

Николай Соколов

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