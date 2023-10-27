В Республике Алтай возбудили дело о халатности из-за просроченных лекарств

Из-за просроченных лекарств в Республике Алтай возбудили уголовное дело. Сотрудников регионального Минздрава подозревают в халатности. Сумма ущерба бюджету оценивается в 3,3 млн руб.

В Республике Алтай обнаружены льготные лекарственные препараты с истекшим сроком годности. Их нашли на складе государственного унитарного предприятия «Фармация». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Поводом для проверки стали жалобы в прокуратуру жителей республики на нарушение их прав на получение льготных лекарств. Из-за недобросовестного и небрежного отношения должностных лиц к исполнению своих обязанностей бюджету причинен ущерб на сумму более 3,3 млн руб. Как сообщили в прокуратуре, работники республиканского Минздрава с января 2020 по октябрь 2023 года не обеспечивали необходимой работы в соответствии с федеральным законодательством о лекарственном обеспечении.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ). Следственный комитет начал сбор доказательств, проходят обыски и допросы основных фигурантов дела.

Фото: fabrikasimf/ru.freepik.com

Артем Косенок

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