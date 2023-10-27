«Газпром» строит первый в ЯНАО радиотерапевтический комплекс

В Новом Уренгое (ЯНАО) при поддержке «Газпрома» ведется строительство первого в регионе радиотерапевтического комплекса. Реализация проекта позволит онкобольным жителям округа проходить лучевую терапию, в которой ежегодно здесь нуждаются 350 человек, на базе Новоуренгойской ЦГБ. В настоящее время, чтобы пройти лечение, пациентам приходится выезжать в другие регионы, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Четырехэтажное отделение радиологии в газовой столице закроет потребность округа в лечении онкозаболеваний с помощью лучевой терапии», – добавили в пресс-службе.

С расширением спектра медуслуг Новоуренгойской ЦГБ потребуется 171 медспециалист. В медучреждении, впрочем, не боятся кадрового дефицита. «Не все специалисты, которые нам потребуются, узкопрофильные. Большинство – это вспомогательный, а также младший и средний медперсонал», – рассказали сотрудники местному СМИ.

По словам губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, ПАО «Газпром» – ключевой партнер ЯНАО, административный центр которого – Новый Уренгой – называют газовой столицей России. В общей сложности «Газпром» совместно с правительством региона реализует 50 проектов, нацеленных на повышение качества жизни местных жителей. В это число входит строительство радиотерапевтического корпуса больницы. Объем средств не раскрывается.

Ранее сообщалось, что представители «Росатома», Минпромторга и правительства Калужской области договорились о строительстве завода по производству радиофармпрепаратов. Как утверждает губернатор Калужской области Владислав Шапша, это будет крупнейший завод по производству радиофармпрепаратов в Европе.

gxpnews