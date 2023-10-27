Завод медицинских технологий запустил производство игл для систем взятия венозной крови с визуализацией

В Свердловской области запустили производство двусторонних игл – одного из трех элементов системы для взятия венозной крови с камерой визуализации. С 2018 года Завод медицинских технологий (входит в ГК «Здравмедтех») производил только пробирки для таких систем. Остается еще третий компонент – держатель для пробирок. Старт их производства на мощностях предприятия ожидается в 2024 году.

Об этом рассказали в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП), добавив, что затраты на реализацию проекта составили 130 млн рублей, из которых 100 млн – льготный заем по программе «Комплектующие изделия», остальные 30 млн – средства ФРП.

Отмечается, что потребность России в системах для взятия венозной крови оценивается в 260 млн штук ежегодно. Завод медицинских технологий будет выпускать 40 млн систем в год, что составляет 16% от необходимого. Медизделия используются на станциях переливания крови, в лабораториях, процедурных кабинетах, ветеринарных клиниках.

gxpnews