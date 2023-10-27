КИ препарата против депрессии и панических расстройств запустили в России

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова стартовали клинические исследования (КИ) лекарственного средства от ГК «ХимРар» для лечения депрессии и панического расстройства. Антидепрессивное и противотревожное действие достигается благодаря воздействию на адренергические, дофаминовые, серотониновые и гистаминовые рецепторы, рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что средство не вызывает сонливости и синдрома отмены, обладает антиастеническим действием. Ранее его уже одобрили в РФ для медицинского применения в лечении генерализованного тревожного расстройства и нарушений адаптации, в том числе у пожилых пациентов.

Для производства активной фармсубстанции Сеченовский университет и ООО «АФС-Технологии» (входит в состав ГК «ХимРар») получили правительственную субсидию. «За последние пять лет мы создали передовую исследовательскую базу и наработали компетенции по разработке лекарственных препаратов. Совместное выполнение данного проекта с группой компаний „ХимРар” служит хорошим подтверждением ее востребованности в индустрии», – приводятся в сообщении слова руководителя проекта, директора Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ Вадима Тарасова.

Он добавил, что сотрудничество с фармпроизводителями в сфере разработки отечественных инновационных лекарств – один из приоритетов в рамках программы развития Сеченовского университета.

Ранее в «АФС-Технологии» сообщили о планах по масштабированию производства активных фармацевтических субстанций. Реализация проекта по масштабированию производства, которое потребует вложений на сумму более 400 млн рублей, позволит создавать до 10 тонн инновационных активных фармсубстанций в год.

gxpnews