Росстат: с начала года производство фармсубстанций снизилось на 18,4%

В сентябре 2023 года производство лекарств в России выросло на 14,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,8% по сравнению с первым месяцем осени в 2022 году. В денежном выражении объем рынка в сентябре 2023-го составил 58,4 млрд рублей, сообщили в Росстате.

Всего за девять месяцев текущего года производство фармпродукции выросло на 2,1% в сравнении с тем же периодом 2022 года. За этот период в стране изготовлено лекарств на 472 млрд рублей.

Отмечается, что в январе – сентябре 2023 года на 18,4% сократился объем выпуска фармацевтических субстанций. В первый осенний месяц 2023 года производство снизилось на 3,9% по сравнению с сентябрем 2022 года, но при этом выросло на 34,1% по сравнению с августом текущего года.

Выросло производство провитаминов, витаминов и их производных (+46,7% в сентябре 2023-го по сравнению с сентябрем 2022-го), антибиотиков (+83,4%), перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами (+51,4%), оборудования и приборов для диагностики, облучения, реабилитации и терапии (+16,5%).

Ранее в Росстате представили данные о ценах на лекарства из перечня ЖНВЛП в сентябре. В среднем стоимость фармпродукции в этом месяце повысилась на 1,1%, а на все другие фармпрепараты – на 1,2% (по сравнению с предыдущим месяцем).

gxpnews