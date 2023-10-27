Renewal заявила о запуске рекламы препарата «Эйфа АЦ» на федеральном телевидении

Российская фармацевтическая компания Renewal, входящая в тройку крупнейших производителей препаратов в России (выпускает каждую 20-ю упаковку лекарственной продукции в стране), запустила рекламу лекарственного средства от кашля для взрослых и детей с двух лет «Эйфа АЦ». Об этом GxP News сообщили представители компании.

Ролики транслируются на федеральном телевидении с 9 октября. В кампании принимают участие Первый канал, «Россия 1», НТВ, ТНТ, СТС, Пятый канал и другие крупные телеканалы. Главные роли в рекламном ролике исполнили актриса Анна Снаткина, актер, телеведущий, шоумен Виктор Васильев и их дочь Вероника Васильева.

Активный компонент препарата «Эйфа АЦ» – ацетилцистеин – включен в список клинических рекомендаций Российского респираторного общества по лечению тяжелых форм гриппа. А Союз педиатров России рекомендует его при лечении острого бронхита у детей. Благодаря составу препарат «Эйфа АЦ» оказывает комплексное действие при лечении кашля. Во-первых, облегчает отхождение мокроты, воздействуя на связи в ее структуре. Во-вторых, связывает и нейтрализует свободные радикалы, которые обладают разрушающим действием на слизистую оболочку дыхательных путей. И, в-третьих, препятствует воспалению легочной ткани, рассказали в Renewal.

Реклама призвана привлечь внимание зрителей к препарату как к современному и эффективному средству от кашля. В период осенне-зимнего сезона компания рекомендует аптекам держать запас из не менее семи упаковок каждой из SKU бренда на аптечную точку, поскольку заболеваемость ОРЗ в это время сильно возрастает.

Лонч продукта становится особенно привлекательным сейчас, после сообщений о частичном прекращении поставок на российский рынок продукции другого популярного препарата на основе ацетилцистеина, лидировавшего в этом кластере до сих пор.

gxpnews