Минфин допустил введение акциза на медицинский спирт с 2024 года

В Минфине считают, что акциз на весь спирт, включая медицинский, может быть введен с 2024 года. Единственное, что задерживает реализацию инициативы, – необходимость предварительно определить механизм, который позволит избежать повышения цен на лекарства, в составе которых есть этанол. Об этом в интервью РИА Новости сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем – возможно. <…> Срок реализации этой идеи скорее зависит от того, когда мы найдем механизм, который позволил бы нам избежать удорожания социально значимых медицинских препаратов», – пояснил он. Этот вопрос ведомство прорабатывает совместно с Минздравом РФ. Планируется, что решение будет найдено в течение месяца.

В ведомстве считают, что продажи нелегального спирта будут минимизированы с введением акцизов вне зависимости от того, на производство какой продукции направлен – алкоголя, парфюмерии, лекарств и др.

Сазанов отметил, что в результате реализации инициативы бюджет получит дополнительные поступления в размере от 15 до 20 млрд рублей (исходя из доли медицинского спирта, используемого нецелевым образом).

Как говорила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, уплата акциза на спирт, закупаемый учреждениями сферы здравоохранения, должна субсидироваться государством. По ее словам, уровень нелегального оборота крепкого алкоголя продолжает оставаться достаточно высоким – около 27%.

gxpnews