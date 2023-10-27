В Республике Алтай возбуждено дело из-за просроченных льготных ЛП

Прокуратура Республики Алтай заподозрила сотрудников местного Минздрава в халатном отношении к своим обязанностям. Предполагается, что в ведомстве на протяжении трех лет не обеспечивали необходимой работы в соответствии с федеральным законодательством о лекарственном обеспечении льготников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

Так, на складе государственного унитарного предприятия «Фармация» в республике обнаружены партии льготных лекарств с истекшим сроком годности на общую сумму 3,3 млн рублей. Нарушение обнаружилось после прокурорской проверки, спровоцированной жалобами местных жителей на нарушение их прав на получение льготных лекарств. Как отмечают в прокуратуре, нарушения продолжались в течение трех последних лет.

На основании собранных прокурорами материалов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках расследования проводятся обыски и допросы фигурантов. Изъята документация, касающаяся заключения и исполнения контрактов на поставку лекарств.

Ранее по факту списания препаратов с истекшим сроком годности на 32 млн рублей дело возбудили во Владимирской области. Уничтоженные препараты предназначались для лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения или инфаркт миокарда.

gxpnews