В 2024 году в Кашире построят завод по производству упаковки за 19 млрд рублей

Компания «Л-Пак» в первом квартале 2024 года планирует приступить к строительству производственного комплекса на территории ОЭЗ «Кашира». Проект будет реализован в две очереди. До конца 2024 года инвестор рассчитывает построить завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции, в который будут входить производственные линии, склады сырья и готовой продукции, а также линии по двухстороннему нанесению цветной печати на картонной продукции.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит свыше 19 млрд рублей. Всего на предприятии планируется создать около 1300 рабочих мест для жителей Подмосковья. На первом этапе предприятие сможет в месяц производить порядка 20 млн квадратных метров гофрокартона. В дальнейшем объем производства будет увеличен до 50 млн», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

gxpnews