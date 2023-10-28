«КоролевФарм» расширит производство БАД и косметики за 50 млн рублей

Компания «КоролевФарм» расширит производство БАД и косметической продукции в результате запуска производственно-складского комплекса на территории городского округа Королев Московской области. Объем инвестиций оценивается в 50 млн рублей, рассказали в подмосковном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Запустить комплекс в работу планируется в четвертом квартале 2024 года. Ввод нового предприятия позволит не только нарастить производство, но и организовать на обязательную маркировку всей выпускаемой здесь продукции. Для этого на новых площадях дополнительно установят специализированные машины для нанесения кода DataMatrix. Убедиться в подлинности товаров можно будет в приложении «Честный знак».

Отмечается, что «КоролевФарм» работает по принципу полного цикла: от производства сырья до изготовления и упаковки промышленной партии продукции. Всю продукцию производят под заказ – либо по рецептуре заказчика, либо разрабатывают новый продукт.

«Особое внимание мы стараемся уделять инновационным технологиям и разработкам. Некоторые из них являются уникальными. На сегодняшний день им нет аналогов в мировой практике производства сырья для косметической продукции. Так, например, мы разработали и применяем в своем производстве электроимпульсную плазменно-динамическую экстракцию – метод, при котором сырье не подвергается разрушительному термическому шоку. В результате полученные экстракты сохраняют свои полезные качества», – приводятся в сообщении слова генерального директора «КоролевФарм» Николая Нужненко.

Напомним: по итогам 2022 года общий объем продаж БАД достиг порядка 120 млрд рублей, при этом объем незаконного оборота составил 466 млн упаковок (45% рынка). Ожидается, что сократить количество нелегальной продукции, в том числе на маркетплейсах, удастся благодаря маркировке.

gxpnews