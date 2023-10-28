Розничные цены на ЖНВЛП за девять месяцев выросли на 2,7%

Уровень розничных цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) за девять месяцев 2023 года вырос в среднем на 2,7%. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

“По данным мониторинга цен на препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших <…>, в аптечных и медицинских организациях за девять месяцев 2023 года, уровень розничных цен на препараты амбулаторного сегмента повысился в среднем на 2,7%, то есть, ниже уровня инфляции”, – говорится в сообщении.

Это свидетельствует об эффективной работе системы госконтроля цен на препараты ЖНВЛП, добавили в Росздравнадзоре. Всего в этот перечень входят более 800 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов.

gxpnews