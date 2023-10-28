Amgen сокращает 350 сотрудников Horizon после выкупа

Около 350 сотрудникам Horizon сообщили, что их должности будут сокращены, если они «совпадают с существующими в Amgen», сообщил источник FiercePharma.

Ранее Amgen сообщила, что завершила сделку по приобретению Horizon Therapeutics за $27,8 млрд (или $116,50 за акцию). Изначально планировалось, что слияние компаний произойдет еще в первой половине 2023 года, однако из-за подозрений Федеральной торговой комиссии в монополии и судебных разбирательств процесс затянулся, в итоге суд встал на сторону производителя.

Согласно сообщению пресс-службы Amgen, более 80% сотрудников Horizon были назначены на должности в новой для них компании. Компания внесла изменения, когда у были сокращение ролей или нужно было изменить приоритеты, сообщает глава пресс-службы.

gxpnews