Sanofi планирует выделить бизнес в сфере потребительского здравоохранения в отдельную компанию Минздрав добавил в рекомендации по лечению COVID-19 детский «Спутник» и два лекарства » Минпромторг обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств Минпромторг опубликовал приказ, которым обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств. В перечень внесены два индикатора. Минпромторг утвердил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по лицензионному контролю производства лекарств. Соответствующий приказ № 3217 от 31.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Приказ ведомства № 454 от 21.02.2022 признан утратившим силу. В перечень добавлены следующие индикаторы риска: наличие сведений в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора о трех и более фактах изъятия из гражданского оборота серий, партий лекарственного средства у одного производителя в случае выявления по результатам проведенных испытаний несоответствия качества препарата установленным требованиям в течение одного квартала по решению надзорного органа;

наличие сведений в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора о переводе лекарственного средства на посерийный выборочный контроль качества препаратов у одного производителя. Фото: Ринат Васбеев Артем Косенок

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