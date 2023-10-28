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Минпромторг обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств

Минпромторг опубликовал приказ, которым обновил индикаторы риска по лицензионному контролю производства лекарств. В перечень внесены два индикатора.

Минпромторг утвердил перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по лицензионному контролю производства лекарств. Соответствующий приказ № 3217 от 31.08.2023 опубликован на портале правовой информации. Приказ ведомства № 454 от 21.02.2022 признан утратившим силу.

В перечень добавлены следующие индикаторы риска:

  • наличие сведений в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора о трех и более фактах изъятия из гражданского оборота серий, партий лекарственного средства у одного производителя в случае выявления по результатам проведенных испытаний несоответствия качества препарата установленным требованиям в течение одного квартала по решению надзорного органа;
  • наличие сведений в автоматизированной информационной системе Росздравнадзора о переводе лекарственного средства на посерийный выборочный контроль качества препаратов у одного производителя.

Фото: Ринат Васбеев

Артем Косенок
pharmvestnik

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28 октября, 2023 | Просмотров: 101