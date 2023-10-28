Sanofi планирует выделить бизнес в сфере потребительского здравоохранения в отдельную компанию

Sanofi планирует разделить свои операции в сфере потребительского здравоохранения и фармацевтического производства. Компания планирует создать отдельную компанию, которая будет заниматься безрецептурными препаратами.

Sanofi хочет выделить из своего состава подразделение безрецептурных препаратов. Таким образом производитель сосредоточит свое внимание на рецептурных лекарствах, пишет The Wall Street Journal.

В Sanofi заявили, что оценивают потенциальные варианты разделения, но считают, что наиболее вероятным путем будет создание зарегистрированной компании со штаб-квартирой во Франции. Это может произойти не раньше IV квартала 2024 года.

Подразделение Sanofi в сфере потребительского здравоохранения присутствует в 150 странах, и в нем работают более 11 тыс. человек. Этот шаг позволит Sanofi сконцентрировать внимание на инновационных лекарствах и вакцинах, заявили в компании. В результате разделения будут созданы две организации, каждая из которых сможет следовать собственной стратегии.

Ранее в этом году компания Johnson & Johnson выделила в отдельную компанию бизнес по производству товаров для потребительского здоровья. Новый производитель носит название Kenvue, ему принадлежат такие бренды, как Band-Aid и Tylenol. Британская GSK в прошлом году отделила свое потребительское подразделение Haleon. Другие фармацевтические гиганты, такие как Novartis и Pfizer, в последние годы предприняли аналогичные шаги.

Николай Соколов

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