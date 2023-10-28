В Москве вынесли приговор соучастнику растраты в «НТфарма»

В Москве суд вынес приговор по делу о пособничестве руководству «НТфарма» в растрате и отмывании денег. Обвиняемый Валерий Главацкий заочно приговорен к семи годам колонии, также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на 424,3 млн руб.

Хорошевский суд Москвы заочно вынес приговор Валерию Главацкому, который обвинялся в пособничестве особо крупной растрате и отмывании денежных средств. Как было установлено в суде, он способствовал выводу за рубеж 358 млн руб. Эти деньги выделила госкорпорация «Роснанотех» (впоследствии ОАО «Роснано») для создания предприятия по разработке лекарственных препаратов, пишет «Коммерсантъ».

Суд приговорил его к семи годам колонии общего режима и удовлетворил иск потерпевшей стороны на 424,3 млн руб. Защита Главацкого сообщила, что он не признал своей вины и приговор будет обжалован. Как сообщает издание, Главацкий уже несколько лет находится за границей и числится в международном розыске, ранее он был заочно арестован.

Главацкий был соучастником учредителя ООО «НТфармы» (дочерняя структура «Роснано») Рустама Атауллаханова и гендиректора компании Евгения Султанова. В 2016 году Следственный комитет России завел дело против руководства «НТфармы» из-за растраты имущества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). По данным следствия, с 2010 года «Роснано» инвестировала в «НТфарму» больше 1 млрд руб. на строительство в Переславском районе Ярославской области фармпроизводства вакцин и биопрепаратов. Завод должен был заработать в сентябре 2012 года, но работы по строительству не произведены, а деньги были растрачены.

По данным следствия, в 2011 году руководство «НТфармы» приобрело у компании мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова «Протэкт» земельный участок для создания видимости выполнения проекта. Этот участок находится на территории нацпарка «Плещеево озеро», разрешение «НТфарме» на строительство в этой зоне Кошурников выдал без согласования с Минприроды России.

В начале 2020 года Хорошевский суд Москвы признал Атауллаханова и Султанова виновными в хищении 1 млрд руб. и приговорил их к лишению свободы на восемь и пять лет соответственно. Кошурникова оштрафовали на 100 тыс. руб. и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. В апреле 2021 года компания «НТфарма» признана банкротом.

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Артем Косенок

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