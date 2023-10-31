Чувашское предприятие полностью обеспечит потребность РФ в перекиси водорода

На промышленной площадке ПАО «Химпром» в Новочебоксарске (Республика Чувашия) состоялся запуск предприятия ООО «Волжская перекись» по производству перекиси водорода антрахиноновым методом. В год здесь будут выпускать 50 тонн перекиси. Объем инвестиций в проект составил 9,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

По словам главы ведомства Дениса Мантурова, с запуском производства в Чувашии Россия не будет нуждаться в поставках перекиси из-за рубежа, притом что до этого доля импорта достигала 60%. «Значительный объем (до 60%) ранее поставлялся из-за рубежа (при общей потребности рынка 80 тысяч тонн в год). Сегодня же запуск предприятия в Новочебоксарске мощностью 50 тысяч тонн в год полностью решит задачу обеспечения внутреннего рынка этим продуктом», – приводятся в сообщении пресс-службы его слова.

Объясняется, что антрахиноновый метод получения перекиси водорода основан на непрерывных реакциях восстановления и окисления 2-этилантрахинона. Антисептическое средство востребовано не только медицинской отраслью, но и пищевой, косметической, химической и деревообрабатывающей.

Весной 2023 года в Чувашской Республике возник риск распространения сибирской язвы. Так, двое местных жителей заразились после употребления в пищу мяса быка, которого они ранее приобрели без ветеринарно-сопроводительных документов. Около четырех недель пострадавшие проходили лечение, после чего выписались. Благодаря профилактическим мероприятиям дальнейшего распространения инфекции удалось избежать.

Тем не менее в связи со случаями инфицирования Минздрав Чувашии провел закупку партии сибиреязвенной вакцины. Под экстренную прививочную кампанию в первую очередь попали ветеринары и сельскохозяйственные работники.

gxpnews