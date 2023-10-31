Стоимость российского семаглутида от «Герофарма» на 26% ниже референтного ЛП

Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на препарат с МНН семаглутид «Семавик» – первый российский аналог Ozempiс от датской Novo Nordisk. Стоимость упаковки составит 4279,5 рубля, что на 26% ниже, чем цена за упаковку Ozempiс (5817,77 рубля), следует из данных ГРЛС.

В компании-разработчике «Герофарм» GxP News подтвердили информацию об установлении предельной цены на «Семавик». Так, в пресс-службе пояснили, что этот этап является одним из необходимых шагов для вывода препарата на рынок. Производитель может сделать это после получения регистрационного удостоверения.

Тем не менее данная процедура не связана с процессом получения принудительной лицензии, без которой ввод в оборот российского семаглутида в обход действующей патентной защиты на референтный препарат невозможен. «Это два параллельных процесса. „Герофарм” направил документы на получение принудительной лицензии в Правительство РФ <…> и ожидает решения», – добавили в пресс-службе.

Препараты на основе семаглутида применяются при сахарном диабете второго типа, в настоящий момент они признаны дефектурными в РФ. Семаглутид включен в перечень ЖНВЛП, но его поставки в РФ прекращены по решению производителя.

gxpnews