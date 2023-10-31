«Р-Фарм» выводит на рынок РФ необходимые для отрасли ВРТ медизделия

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» получила регистрационное удостоверение на инновационные микрожидкостные чипы Fertile, Fertile Plus и Fertile Ultimate, применяемые в процессе лечения мужского бесплодия. Эти медизделия, разработанные турецкой биотехнологической компанией Koek Biotechnology, предназначены для разделения сперматозоидов по их подвижности в микросреде, сообщает пресс-служба ГК.

В современной эмбриологической лаборатории селекция гамет является ключевой задачей. Микрожидкостные чипы позволяют отбирать лучшие по физиологическим характеристикам сперматозоиды в условиях, максимально приближенных к естественным, отметили в «Р-Фарм». При этом их использование позволяет избежать некоторых этапов подготовки спермы, которые способны повредить живую клетку, например центрифугирование.

«Мужское бесплодие – медицинская проблема, ничуть не меньшая, чем женское. Регулярно публикуемая статистика свидетельствует о том, что число случаев мужского бесплодия неуклонно растет. Сейчас мужской фактор является причиной бесплодия в паре уже в 50% случаев. Регистрация в России микрожидкостных чипов даст возможность специалистам использовать инновационную методику, чтобы помочь парам с мужским фактором бесплодия получить долгожданную беременность», – приводятся в сообщении слова директора департамента «Женское здоровье» ГК «Р-Фарм» Елены Опанасюк.

В сообщении уточняется, что чипы применяются в Турции с 2013 года для внутриматочной инсеминации. «Использование микрожидкостных чипов для сортировки сперматозоидов открывает новые возможности в области репродуктивного здоровья, способствующие положительным исходам лечения бесплодия», – говорит генеральный директор Koek Biotechnology Сельчук Килину.

gxpnews