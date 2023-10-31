ФАС согласовала цену на первый российский аналог «Оземпика»

ФАС согласовала цену на первый российский аналог «Оземпика». Стоимость препарата «Семавик» от компании «Герофарм» составит 4279,5 руб.

ФАС согласовала цену на препарат «Семавик» с действующим веществом семаглутид в инъекционной форме от компании «Герофарм». Это первый российский аналог «Оземпика», сообщили в пресс-службе компании. Согласно данным ГРЛС, стоимость упаковки составит 4279,5 руб. без НДС. Для сравнения: стоимость упаковки «Оземпика» — 5817,77 руб.

Препараты с действующим веществом семаглутид применяются при сахарном диабете 2-го типа, характеризующемся инсулиновой недостаточностью. На российском рынке было представлено только два препарата с семаглутидом. Это таблетки «Ребелсас» и «Оземпик» в инъекционной форме от компании Novo Nordisk.