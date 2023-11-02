АФПЕАЭС выступила против введения акциза на этиловый спирт

В Ассоциации фармпроизводителей Евразийского экономического союза выступили против введения акциза на этиловый спирт. Там считают, что это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но вызовет рост цен на ряд фармсубстанций и препаратов.

Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) выступила против введения акциза на этиловый спирт. По мнению компаний, это не поможет в борьбе с нелегальным алкоголем, но вызовет рост цен на ряд фармсубстанций и лекарственных средств. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации главе Минфина Антону Силуанову. «ФВ» ознакомился с этим обращением.

В письме АФПЕАЭС отмечается, что акциз сделает выпуск многих фармсубстанций, которые используются для создания препаратов из списка ЖНВЛП, нерентабельным. Повышение же цен на них на 30—80% для компенсации акциза вряд ли возможно из-за госрегулирования.

«В конечном счете пострадает даже не российское фармпроизводство, а пациенты, которые будут вынуждены переходить на более дорогие зарубежные аналоги необходимых препаратов», — отметил глава АФПЕАЭС Алексей Кедрин.

Исполнительный директор Союза профессиональных фарморганизаций Лилия Титова отметила, что инициатива Минфина компенсировать производителям часть затрат, которые они понесут при введении акциза, пока не выглядит реалистичной. Она предложила решать проблему нелегального оборота спирта иначе, за счет учета его передачи от производителя.

Как стало известно «Коммерсанту», в аппарате правительства ждут позиции ряда профильных ведомств, в том числе Минфина и Минпромторга, по этому вопросу до 31 октября. По данным издания, на конец минувшей недели министерства ни с согласованной позицией, ни с возражениями в правительство не вернулись.

В июле этого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь этиловый спирт, который производится в том числе для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей. В начале октября в Минфине сообщили, что ведомство согласно обложить акцизом весь этанол, который производится в стране. У министерства нет разногласий по этому вопросу с Минздравом. Но при этом, по мнению Минфина, такая мера не должна привести к росту цен на лекарственные средства со спиртовой основой. Вопрос сейчас состоит в том, как и кому компенсировать убытки от введения акциза. Решение подготовят в нынешнем году.

В августе производители обратились в правительство. Коллективное письмо на имя премьера Михаила Мишустина подписали АФПЕАЭС, Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» и Союз профессиональных фармацевтических организаций. Производители предупредили о росте цен на препараты в случае введения акциза на этанол.

В октябре в Минфине сообщили, что намерены увязать введение акциза на этиловый спирт с субсидиями производителям лекарств. Ведомство вместе с Минздравом подготовит соответствующий документ в течение месяца. Позднее замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью РИА «Новости» заявил, что акциз могут ввести в 2024 году.

Накануне сообщалось, что Минфин и Минздрав рассматривают три варианта компенсации при введении акциза на спирт. Об этом рассказал первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Сколько именно денег понадобится заложить на эти цели в бюджет, пока неизвестно.

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Артем Косенок

Маргарита Грошева

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