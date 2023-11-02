Российская продукция стала приоритетной при закупках медизделий для диабетиков

Правительство приняло постановление, согласно которому при закупках медизделий при эквивалентных технологических характеристиках будут отдавать предпочтение продукции отечественных производителей. Правила выделения средств на оснащение больниц и эндокринологических центров такими медизделиями разработал Минздрав.

Правительство утвердило правила выделения средств на оснащение медизделиями для выявления и контроля сахарного диабета центральных районных и участковых больниц, а также региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. Соответствующие постановления № 1768 от 24.10.2023 и № 1769 от 24.10.2023 опубликованы на портале правовой информации. Ранее эти документы разработало Министерство здравоохранения.

Такая мера реализуется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». В 2023 году не менее 89 сельских больниц, а также эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом в 36 медорганизациях будут дооснащены (переоснащены) соответствующим оборудованием. При эквивалентных технологических характеристиках медизделий предпочтение будут отдавать российской продукции.

Ранее Народный фронт в ходе опроса узнал о проблемах с доступностью медизделий для пациентов с диагнозом «диабет». Более 70% опрошенных отметили нехватку устройств для непрерывного мониторинга глюкозы, а более 80% указали на дефицит расходников к ним. Самая распространенная проблема — дефицит сенсорных систем, передающих данные на телефон. Также не хватает сенсоров для тех помп, которые были установлены. На совещании с членами правительства президент Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко разобраться с полученными данными и представить свои предложения.

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Артем Косенок

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