Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке косметики

Минпромторг предложил с 1 декабря 2023 года провести эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии. В предложенный ведомством перечень попали несколько видов продукции.
Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.
Проект постановления утверждает положение о проведении пилота, а также перечень парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии, которая в нем участвует. В частности, речь идет о средствах для макияжа и ухода за кожей, для гигиены полости рта, для бритья, а также о мыле и моющих средствах.
В списке указаны следующие коды ТН ВЭД: 3304, 3305, 3306 (кроме 3306 20 000 0), 3307 (кроме 3307 41 000 0, 3307 49 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2), 3401, 3402 50 000 0, 3402 90.
Эксперимент будет проходить на добровольной основе с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Оператором информационной системы выступит ЦРПТ.
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Артем Косенок
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